Son dakika transfer haberleri: Nice'in hedefinde Alex Telles var!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor.

İngiliz basınından Manchester Evening News'te yer alan habere göre kiralık sözleşmesi biterek Marsilya'ya dönen Jordan Amavi'nin yerine arayışta olan Nice, hedefini Alex Telles olarak belirledi.

29 yaşındaki Brezilyalı sol bek, 23 Ocak 2014'te Gremio'dan Galatasaray'a 6.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'dan Porto'ya 2016 yazında 7.35 milyon euro'ya gitti. Manchester United ise 2020 yılında yıldız ismi 15 milyon euro'ya kadrosuna kattı.