Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberleri: Nice'in hedefinde Alex Telles var!

Son dakika transfer haberleri: Nice'in hedefinde Alex Telles var!

Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Nice'in, bir dönem Galatasaray forması da giyen Manchester United'lı Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Nice'in hedefinde Alex Telles var!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor.

İngiliz basınından Manchester Evening News'te yer alan habere göre kiralık sözleşmesi biterek Marsilya'ya dönen Jordan Amavi'nin yerine arayışta olan Nice, hedefini Alex Telles olarak belirledi.

29 yaşındaki Brezilyalı sol bek, 23 Ocak 2014'te Gremio'dan Galatasaray'a 6.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'dan Porto'ya 2016 yazında 7.35 milyon euro'ya gitti. Manchester United ise 2020 yılında yıldız ismi 15 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

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