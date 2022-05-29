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Saint Etienne - Auxerre: 1-1 (4-5 pen.) MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1 Play-Out finalinde Saint Etienne ile Auxerre karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona eren maçı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan Auxerre Ligue 1'e yükselirken, Fransa'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü St. Etienne ise küme düştü.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 23:29
Saint Etienne - Auxerre: 1-1 (4-5 pen.) MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1 Play-Out finalinde Pascal Dupraz'ın ekibi St. Etienne ile Jean-Marc Furlan'ın yönettiği Auxerre karşı karşıya geldi.

1-1'lik ilk maçın rövanşında Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken penaltı atışları sonrası Auxerre rakibini 5-4 mağlup etti ve lige yükselen taraf oldu. Auxerre'nin golü 51'de Hamza Sakhi'den gelirken, St. Ettiene'in beraberlik golü 76'da Mahdi Camara'dan geldi. Penaltılarda ise St. Etienne adına ilk penaltıyı kullanan Ryan Boudebouz'un atıştan yararlanamadı.

Bu sonuçla beraber kazandığı 10 şampiyonlukla Ligue 1'in en çok şampiyonluğa sahip iki takımından biri olan St. Etienne, küme düşmüş oldu. Maçın galibi Auxerre ise 2011-12 sezonunda düştüğü Ligue 1'e tam 10 yıl sonra geri dönmeyi başardı.

MAÇ SONU TARAFTAR SAHAYA GİRDİ!

Karşılaşmanın ardından küme düşmeyi hazmedemeyen Saint Etienne taraftarları sahaya girerek olay çıkardı. Sahayı meşale yağmuruna tutan taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti.

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