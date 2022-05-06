Lille 1-2 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Monaco'yu konuk etti. 36. haftada oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.



Monaco'ya galibiyeti getiren gollerin ikisini de Aurelien Tchouameni kaydetti. Genç yıldız karşılaşmanın 42 ve 75. dakikalarında sahneye çıktı. Lille'nin tek golü ise Angel Gomes'ten geldi.



Lille'de cezalı olan Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Lille, arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı ve 51 puanda kaldı. Monaco, 65 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, Nice deplasmanına gidecek. Monaco sahasında Brest'i ağırlayacak.