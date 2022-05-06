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Lille 1-2 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Lille sahasında Monaco'yu ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri Aurelien Tchouameni kaydetti. Lille'in tek golü Angel Gomes'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:17
Lille 1-2 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Monaco'yu konuk etti. 36. haftada oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Monaco'ya galibiyeti getiren gollerin ikisini de Aurelien Tchouameni kaydetti. Genç yıldız karşılaşmanın 42 ve 75. dakikalarında sahneye çıktı. Lille'nin tek golü ise Angel Gomes'ten geldi.

Lille'de cezalı olan Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille, arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı ve 51 puanda kaldı. Monaco, 65 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Nice deplasmanına gidecek. Monaco sahasında Brest'i ağırlayacak.

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