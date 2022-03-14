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Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın kişisel antrenörü, Fransız yıldızın geleceğine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:47
Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek Pogba yeni kontrata imza atmazken, oyuncunun kişisel antrenörü İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda ayrılığı doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

Calciomercato'ya konuşan Maddy, "Haziran ayının sonu ile beraber Pogba artık Manchester United oyuncusu olmayacak. Şu anda takımla çalışmaya devam ediyor. Ronaldo'nun gelişi ile takım daha iyi hale geldi ama istediği sonuçları alamadılar. Yıldız bir oyuncu küçük kupalar için zaman harcamak istemez, en iyi kupalara motive olmak ister." dedi.

Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

Maddy, Pogba'nın serbest kaldıktan sonra hangi kulübe ima atacağı konusundaki soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Evet Paul Juventus'a dönebilir. Orası ile iyi bir ilişkileri var. Ama PSG'ye gidebilir. Bence PSG'nin onun gibi bir orta sahaya ihtiyacı var ve Paul da Fransa'da oynayabilir. Real Madrid'e gideceğini düşünmüyorum çünkü oraya sadece Zidane teknik direktör olursa giderdi."

Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

2016 yılında Juventus'tan transfer olduğu Manchester United'da toplamda 228 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Fransız oyuncu, 39 gol atıp 51 de asist yaptı.

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