Son dakika spor haberleri: Pogba'nın yeni adresi neresi olacak? Antrenöründen flaş itiraf

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek Pogba yeni kontrata imza atmazken, oyuncunun kişisel antrenörü İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda ayrılığı doğruladı.
Calciomercato'ya konuşan Maddy, "Haziran ayının sonu ile beraber Pogba artık Manchester United oyuncusu olmayacak. Şu anda takımla çalışmaya devam ediyor. Ronaldo'nun gelişi ile takım daha iyi hale geldi ama istediği sonuçları alamadılar. Yıldız bir oyuncu küçük kupalar için zaman harcamak istemez, en iyi kupalara motive olmak ister." dedi.