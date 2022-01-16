Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den flaş Marsilya açıklaması!

Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den flaş Marsilya açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, geleceğine dair flaş bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, "Yüzde yüz Marsilya'da kalmak istiyorum" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 15:01
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den flaş Marsilya açıklaması!

Attığı gollerle Fransa Ligue 1'de adından söz ettiren Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'daki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fransız basınından Telefoot'a röportaj veren milli futbolcu, "Bu takıma her şeyimi vermek istiyorum. Marsilya'yı, Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği yere getirmeliyiz. Burada oynamak benim için gurur. Yüzde yüz Marsilya'da kalmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar bu takımın formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon sonuna kadar Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 15 karşılaşmada 5 gole imzasını attı.

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