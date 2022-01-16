Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den flaş Marsilya açıklaması!

Attığı gollerle Fransa Ligue 1'de adından söz ettiren Cengiz Ünder, Olympique Marsilya'daki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fransız basınından Telefoot'a röportaj veren milli futbolcu, "Bu takıma her şeyimi vermek istiyorum. Marsilya'yı, Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği yere getirmeliyiz. Burada oynamak benim için gurur. Yüzde yüz Marsilya'da kalmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar bu takımın formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon sonuna kadar Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 15 karşılaşmada 5 gole imzasını attı.