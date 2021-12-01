Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Nantes sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Nantes-Marsilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nantes-Marsilya maçı saat kaçta?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 10:06
Nantes - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nantes ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Eric Wattellier düdük çalacak. Peki Nantes-Marsilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nantes-Marsilya maçı saat kaçta?

NANTES-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes ile Marsilya'nın karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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