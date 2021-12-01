Nantes - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nantes ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Eric Wattellier düdük çalacak. Peki Nantes-Marsilya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nantes-Marsilya maçı saat kaçta?
NANTES-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes ile Marsilya'nın karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.