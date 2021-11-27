Haberler Fransa Ligue 1 Lille Nantes 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Lille Nantes 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Nantes'ı konuk etti. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Lille'in golü Burak Yılmaz'dan geldi. Nantes'ın golünü Ludovic Blas kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 22:45
Lille Nantes 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Lille, sahasında Nantes ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı.

Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.

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