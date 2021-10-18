Cengiz Ünder UEFA'ya konuştu! "Galatasaray maçı farklı olabilirdi"

Başkanla ilk görüşmemden sonra internette Marsilya taraftarlarının videolarını izlemeye başladım. Bu da gerçekten burada, onların önünde oynamak istememi sağladı. Videolar beni çok etkiledi. Dediğim gibi burada olmaktan, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Hem heyecanlıyım hem de mutluyum.

Roma taraftarları şaşırtıcı ve farklıydı. Ancak Leicester City'deyken hiçbir zaman kendi seyircimizin önünde oynamadım. Yine de en iyi taraftarların Marsilya'da olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir etkiye sahipler. Sahaya girer girmez atmosferden etkileniyorsunuz. Sizinle birlikte oynadıkları izlenimine kapılabilirsiniz.