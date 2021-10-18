Cengiz Ünder UEFA'ya konuştu! "Galatasaray maçı farklı olabilirdi"

Olimpik Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, Lazio karşılaşması öncesinde UEFA'nın resmi internet sitesine röportaj verdi. Yeni takımında kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu; Fransız ekibine transfer olma nedeni, taraftarlar, Jorge Sampaoli ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadıkları maç hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Cengiz Ünder'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Olimpik Marsilya'ya çabuk alıştım. Benim için her şey çok iyi gidiyor ve oldukça hızlı bir ilerleme kaydettim. Kısa sürede çok şey başardım ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmeden önce takımdaki arkadaşlarımdan ve internette yaptığım araştırmalardan taraftarlarımız hakkında pek çok şey öğrendim.
Bu kulübün inanılmaz taraftarları olduğunu herkes biliyor. Şu anda neyden bahsedildiğini daha iyi anlıyorum. Kulüp ve taraftarlar arasındaki harika ilişkiyi saha içinde ve dışında görebilirsiniz. Bu, beni en çok etkileyen şeylerden biri. Hep böyle harika taraftarlar için oynamayı hayal etmiştim ve şimdi Avrupa'nın en iyi taraftarlarının önünde oynuyorum. Bu beni gururlandırıyor.