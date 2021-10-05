Ayrılmak istedim

Paris-SaintGermain'in yıldızı Kylian Mbappe, RMC Sport'a ses getirecek açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde Real Madrid takımının kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Fransız yıldız, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemediğini kaydetti. Transferinden kulübünün bonservis kazanması istediğini belirten 22 yaşındaki oyuncu, "Geçen temmuz sonu takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. PSG, bana çok katkıda bulundu. Burada geçirdiğim 4 yılda her zaman mutlu oldum ve hala öyleyim. Kulübüme, 'Gitmemi istemiyorsanız, kalırım' dedim" ifadelerini kullandı. PSG Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, Mbappe'nin transferi için Real Madrid'in 160 milyon euro'luk teklifini reddettiklerini bildirmişti. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Mbappe'nin röportajının tamamı bugün yayınlanacak.