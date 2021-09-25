Strasbourg - Lille | CANLI

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.
Stade De La Meinau'da oynanan karşılaşmayı François Letexier yönetiyor.
STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Strasbourg - Lille maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
STRASBOURG - LILLE MAÇI İLK 11'LER
Strasbourg: Sels, Caci, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Gameiro, Diallo
Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Weah, Gomes, İkone, David