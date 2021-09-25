Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Lille | CANLI

Strasbourg - Lille | CANLI

Fransa Ligue 1'de Strasbourg sahasında Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk ediyor. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille zorlu deplasmanda karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 11'e çıkarmak istiyor. Strasbourg - Lille maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:59
Strasbourg - Lille | CANLI

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.

Stade De La Meinau'da oynanan karşılaşmayı François Letexier yönetiyor.


STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

STRASBOURG - LILLE MAÇI İLK 11'LER

Strasbourg: Sels, Caci, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Gameiro, Diallo

Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Weah, Gomes, İkone, David

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