Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco - Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 5. hafta maçında Monaco ile milli futbolkcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya karşı karşıya gelecek. 4 puanla 14. sırada bulunan Monaco karşılaşmayı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 7 puanlı Marsilya da karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp üst sıralarla puan farkını korumak istiyor. Stade Louis'de oynanacak karşılaşmayı Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanalla ilgili araçtırma yapmaya başladılar. Peki Monaco - Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:54
Monaco - Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco ve Marsilya Fransa Ligue 1 5. hafta maçında mücadele verecek. Futbolseverler 'Monaco Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO – MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Monaco - Marsilya maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Marsilya saati ile 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MONACO – MARSİLYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1 4.hafta maçında hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

CENGİZ ÜNDER 3'TE 3 YAPTI

Milli futbolcumuz Marsilya forması ile çıktığı 3 karşılaşmada (Montpellier, Bordeaux, St. Etienne) 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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