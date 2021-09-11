Monaco - Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco ve Marsilya Fransa Ligue 1 5. hafta maçında mücadele verecek. Futbolseverler 'Monaco Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO – MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Monaco - Marsilya maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Marsilya saati ile 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MONACO – MARSİLYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1 4.hafta maçında hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

CENGİZ ÜNDER 3'TE 3 YAPTI

Milli futbolcumuz Marsilya forması ile çıktığı 3 karşılaşmada (Montpellier, Bordeaux, St. Etienne) 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.