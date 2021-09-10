Neymar’a komik teklif

Messi'yi Paris-Saint Germain'e kaptıran Barcelona'nın, Neymar için yaptığı teklifin detayları belli oldu. Le10Sport'un haberine göre Katalanlar, Brezilyalı yıldız için 80 milyon euro bonservis önerdi. Fakat Fransızlar bu teklifi ciddiye almadan geri çevirdi. Barça Başkanı Laporta, geçtiğimiz günlerde Neymar'ı geri getirmek istediklerini kabul etmişti. 2017 yazında 222 milyon gibi rekor bir bedelle Paris-Saint Germain'e imza atan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 117 karşılaşmada görev yaptı. 87 gol atarak 52 de asist yaptı.