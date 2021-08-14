Son dakika spor haberi: Di Maria'dan şaşırtan Ronaldo sözleri! "Kendisini öldürmek istiyordur"

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında şaşırtan ifadeler kullandı. Takımdaki yıldız oyuncuların çokluğuna dikkat çeken Di Maria, Tyc Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanılmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu.