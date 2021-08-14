Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Di Maria'dan şaşırtan Ronaldo sözleri! "Kendisini öldürmek istiyordur"

Son dakika spor haberi: Di Maria'dan şaşırtan Ronaldo sözleri! "Kendisini öldürmek istiyordur"

Son dakika spor haberleri... Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu. PSG'deki yıldızların fazlalığına dikkat çeken başarılı oyuncu, "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanılmaz seviyede" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
Son dakika spor haberi: Di Maria'dan şaşırtan Ronaldo sözleri! "Kendisini öldürmek istiyordur"

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında şaşırtan ifadeler kullandı. Takımdaki yıldız oyuncuların çokluğuna dikkat çeken Di Maria, Tyc Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanılmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu.

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