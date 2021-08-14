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Lille Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lille, sahasında Nice'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Metz deplasmanından Burak Yılmaz'ın attırdığı gol sayesinde 1 puanla dönen ev sahibi ekip, bu kez 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Lille Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:30
Lille Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Ligin ikinci haftasında milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, sahasında Nice'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Metz deplasmanında Burak Yılmaz'ın son dakikalardaki çabasıyla 1 puanı kurtaran ev sahibi ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

LILLE-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in evinde Nice ile karşı karşıya geleceği maç TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLE-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Xeka, Andre, Yusuf Yazıcı, Bamba; Ikone, Burak Yılmaz

Nice: Benitez; Atal, Todibo, Dante, Bard; Da Cunha, Thuram, Rosario, Kluivert; Dolberg, Gouiri

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