Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder Servette ile oynanan hazırlık maçında tam not aldı!

Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma tarafından bu sezon da satın alma opsiyonuyla Olympique Marsilya'ya kiralandı. Milli futbolcu, Servette ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Fransız basınından L'Equipe, Marsilya'nın yeni transferleri Gerson, De la Fuente ve Cengiz Ünder'i değerlendirdiği bir haber kaleme aldı. 3 oyuncunun da Servette karşısında 'parladığını' yazan gazete, milli futbolcunun 64, 70 ve 85. dakikalarda rakip kalede tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Bu üçlünün, Ligue 1'deki takımların defansını hayli zorlayacağına vurgu yapıldı. Ayrıca sağlık testinden geçerek maçı izlemeye hak kazanan bir grup taraftarın, Marsilya'nın oynadığı oyundan oldukça memnun kaldığı ve oyuncuların maç sonu alkışlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Olympique Marsilya, İsviçre ekibiyle oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-1 kazandı.