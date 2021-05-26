Son dakika transfer haberi: Lille'de yaprak dökümü! Zeki Çelik...

Fransa'da Lille, Paris Saint-Germain hegemonyasını yıkarak şampiyon olmuştu. Takımın Türk yıldızları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in geleceği merak konusu olurken, Fransız basınında Zeki Çelik'le ilgili sürpriz bir iddia yer aldı.

L'Equipe'in haberine göre Lille, ekonomik durumu nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşmak zorunda kalacak. Başta teknik direktör Christophe Galtier olmak üzere Zeki Çelik, Soumare ve Reinildo'nun da takımdan ayrılmasının yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan bazı kaynaklar milli sağ bekle Everton ve Tottenham'ın yanı sıra Roma'nın da ilgilendiğini yazdı. Zeki Çelik'in tercihini Serie A'dan yana kullanmasının beklendiği aktarıldı.

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken 3 asist yaptı.