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Son dakika transfer haberi: 'de yaprak dökümü! ...

Son dakika transfer haberleri... formasıyla Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcu , takımıyla yol ayrımında. Fransız ekibinde oldukça başarılı bir sezon geçiren Zeki Çelik'in, İtalya 'ya transfer olabileceği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:43
Son dakika transfer haberi: Lille'de yaprak dökümü! Zeki Çelik...

'da , Paris Saint-Germain hegemonyasını yıkarak şampiyon olmuştu. Takımın Türk yıldızları , ve 'in geleceği merak konusu olurken, Fransız basınında Zeki Çelik'le ilgili sürpriz bir iddia yer aldı.

L'Equipe'in haberine göre Lille, ekonomik durumu nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşmak zorunda kalacak. Başta teknik direktör olmak üzere Zeki Çelik, ve 'nun da takımdan ayrılmasının yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan bazı kaynaklar milli sağ bekle ve 'ın yanı sıra 'nın da ilgilendiğini yazdı. Zeki Çelik'in tercihini 'dan yana kullanmasının beklendiği aktarıldı.

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 4 gol atarken 3 asist yaptı.

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