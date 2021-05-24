Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz ödülsüz kalmadı! Sezonun en güzel golü seçildi

Son dakika spor haberi: ödülsüz kalmadı! Sezonun en güzel golü seçildi

Son dakika spor haberleri... 'de şampiyonluk yaşayan 'in başarılı oyuncusu 'ın, ligin en iyi 11'inde gösterilmemesi tepkilere neden olmuştu. Milli yıldıza farklı bir ödül verildi. Tecrübeli forvetin, maçında uzaktan attığı gol sezonun en güzel golü seçildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:37
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz ödülsüz kalmadı! Sezonun en güzel golü seçildi

Fransa Ligue 1'de PSG hegemonyasını yıkarak şampiyon olan Lille'de sezonun en dikkat çekici performansı Burak Yılmaz'dan geldi. Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında öne geçiren milli golcü, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun en iyi 11'inde gösterilmemişti. Bu tercih, başta Lille taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisiyle karşılaştı.

EN GÜZEL GOL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bu arada golcü oyuncu sezonu ödülsüz kapatmadı. Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği, Burak Yılmaz'ın Lens maçında uzaktan attığı golü, "Sezonun en güzel golü" seçti. Milli forvet ayrıca Mbappe, Neymar (PSG), Memphis Depay (Lyon) ve Wissam Ben Yedder (Monaco) ile sezonun en iyi futbolcusuna aday gösterilmişti. Ancak ödül, bu sezon 26 gol atıp 7 asist yapan Kylian Mbappe'ye gitti.

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