Haberler Fransa Ligue 1 Fransa şampiyonu olan Lille'in yıldızı Burak Yılmaz'dan mesaj var

şampiyonu olan 'in yıldızı 'dan mesaj var

Ligue 1'de nefes kesen şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen 'in yıldız golcüsü , zaferin ardından duygusal bir mesaj yolladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:13 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:25
Fransa şampiyonu olan Lille'in yıldızı Burak Yılmaz'dan mesaj var

, , ve 'nın formasını terlettiği , 2-1'lik galibiyeti sonrası ligi 'nin bir puan önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

Bu sezonki inanılmaz performansıyla şampiyopnlukta büyük pay sahibi olan milli yıldız Burak Yılmaz maç sonrası 'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti ve şu mesajı yolladı:

"Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum" diyerek sevincini paylaştı.

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