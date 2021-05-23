Fransa şampiyonu olan Lille'in yıldızı Burak Yılmaz'dan mesaj var

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını terlettiği Lille, 2-1'lik Angers galibiyeti sonrası ligi PSG'nin bir puan önünde tamamlayarak şampiyon oldu.

Bu sezonki inanılmaz performansıyla şampiyopnlukta büyük pay sahibi olan milli yıldız Burak Yılmaz maç sonrası Türkiye'de kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti ve şu mesajı yolladı:

"Buradan ülkeme selam yolluyorum. Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üstümüze düşeni yaptık. Bize 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Burak Yılmaz ayrıca, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve "Anneciğim şampiyon oldum" diyerek sevincini paylaştı.