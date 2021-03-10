Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'dan haber var! Lille böyle duyurdu

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de 14 Ocak tarihinden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz idmanlara başladı. Fransız kulübü, milli futbolcunun uzun süre yer aldığı antrenman videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlatması büyük sevinç yaratırken, Fransız taraftarlar da videonun altına yüzler beğeni atıp yorum yaptı.
KRAL is back to training 💫 https://t.co/gLJlCyz6DR pic.twitter.com/E2yfdfyHO2— LOSC (@losclive) March 10, 2021