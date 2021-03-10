Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'dan haber var! Lille böyle duyurdu

Son dakika spor haberleri: 'dan haber var! böyle duyurdu

ekibi 'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ,'dan müjdeli haber geldi. kulübü, sosyal medya hesabından "Kral antrenmana geri döndü" başlığıyla yayınladığı videoda Burak Yılmaz'ın idmanlara başladığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:52
Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'dan haber var! Lille böyle duyurdu

ekibi 'de 14 Ocak tarihinden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen idmanlara başladı. kulübü, milli futbolcunun uzun süre yer aldığı antrenman videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesini kullandı.

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlatması büyük sevinç yaratırken, Fransız taraftarlar da videonun altına yüzler beğeni atıp yorum yaptı.

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