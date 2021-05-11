Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz da o listede! Yılın futbolcusu...

Son dakika spor haberi: da o listede! Yılın futbolcusu...

Son dakika spor haberi... 'de forması giyen milli futbolcumuz , performansıyla parmak ısırtmaya devam ederken, Ligue 1'de yılın oyuncusu ödülü için aday gösterildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:06
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz da o listede! Yılın futbolcusu...

'in köklü kulüplerinden 'de forma giyen milli futbolcumuz performansıyla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyor. Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu harika performansı Fransa'da karşılıksız kalmadı.

Yıldız futbolcu forma giydiği ülke olan Fransa'da, Ligue 1'in yılın oyuncusu ödülü için aday gösterildi. Burak Yılmaz'ın rakipleri ise , , ve oldu.

Lille kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi taraftarlarına duyurdu.

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