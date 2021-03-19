Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Lille'de aylık brüt maaşı en yüksek ikinci oyuncu oldu

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 ekiplerinde forma giyen oyuncularla ilgili maaş tablosu çıkardı. Kariyerini Lille'de sürdüren milli futbolculardan Burak Yılmaz, aylık bürt 230 bin euro'luk maaşı ile takımında Renato Sanchez'in (300 bin euro) ardından 2. sırayı aldı.

Bu arada Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, listede ilk 10'a giremedi.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, aylık bürt 3.06 milyon euro'luk maaşıyla ligdeki diğer futbolculara büyük fark attı.



