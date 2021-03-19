Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Lille'de aylık brüt maaşı en yüksek ikinci oyuncu oldu

Son dakika spor haberi: 'de aylık brüt maaşı en yüksek ikinci oyuncu oldu

Son dakika spor haberi: Fransa takımlarında forma giyen oyuncuların aldıkları maaşlar açıklandı. forması giyen , aylık brüt maaşı ile takımında ilk 3'e girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 12:37
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Lille'de aylık brüt maaşı en yüksek ikinci oyuncu oldu

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, ekiplerinde forma giyen oyuncularla ilgili maaş tablosu çıkardı. Kariyerini 'de sürdüren milli futbolculardan , aylık bürt 230 bin euro'luk maaşı ile takımında 'in (300 bin euro) ardından 2. sırayı aldı.

Bu arada Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular ve , listede ilk 10'a giremedi.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , aylık bürt 3.06 milyon euro'luk maaşıyla ligdeki diğer futbolculara büyük fark attı.


SON DAKİKA