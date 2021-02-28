Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya-Lyon: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa 'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 01:17
Marsilya-Lyon: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa 'in 27. haftasındaki kritik mücadelede evinde 'u konuk etti. 'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lyon, 21. dakikada 'nin golüyle öne geçerken, Marsilya'ya beraberlği 44. dakikada yaptığı penaltı vuruşuyla getirdi. Öte yandan Lyon'da , 71. dakikada 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Lyon, zirve yarışında darbe aldı ve 59 puanlı ile 57 puanlı 'nin arkasında 56 puanla 3. sırada kaldı. Teknik direktör değişikliğine giden ve takımı 'ye emanet eden Marsilya ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 39 puana yükseldi.

Öte yandan Lyon, 27. haftalar itibariyle /07'den sonra en yüksek puanına ulaştı (56).

Ligue 1'in 28. haftasında Lyon evinde 'i konuk edecekken, Marsilya deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

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