Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Strasbourg: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren , 27. haftada ağırladığı 'la 1-1 berabere kaldı. Lille bu sonuçla puanını 59'a yükseltip, en yakın takipçisi 'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ev sahibinde milli futbolculardan ve karşılaşmada forma giymezken, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:38
Lille - Strasbourg: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin (Ligue 1) 27. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada 'nın attığı golle Strasbourg 1-0 önde bitirdi.

Lille, 'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de milli futbolculardan 60. dakikada oyuna dahil olurken, yedek kulübesinde görev bekledi. ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.


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