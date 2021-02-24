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'nin yıldızı 'dan flaş paylaşım! Takımdan ayrılacak mı?

ekibi Paris Saint-Germain’de forma giyen Brezilyalı yıldız 'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:52
PSG'nin yıldızı Neymar'dan flaş paylaşım! Takımdan ayrılacak mı?

devi Paris Saint-Germain ile kontratı önümüzdeki sezon bitecek olan hakkında, uzun süredir takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri yine üzerine çekti.

29 yaşındaki sambacı, attığı tweetle Paris Saint-Germain'de kalacağının sinyallerini verdi.

İşte Neymar'ın o paylaşımı:

"Mutlu uyandım, mutlu antrenman yaptım. Nedenini merak ediyorum?" şeklinde tweet atan Neymar'ın bu sözleri, 'takımda kalacağının bir sinyali' şeklinde yorumlandı.


Öte yandan dünya yıldızı, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile oynadığı 18 maçta 13 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

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