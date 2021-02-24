PSG'nin yıldızı Neymar'dan flaş paylaşım! Takımdan ayrılacak mı?

Fransız devi Paris Saint-Germain ile kontratı önümüzdeki sezon bitecek olan Neymar hakkında, uzun süredir takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri yine üzerine çekti.

29 yaşındaki sambacı, attığı tweetle Paris Saint-Germain'de kalacağının sinyallerini verdi.

İşte Neymar'ın o paylaşımı:

"Mutlu uyandım, mutlu antrenman yaptım. Nedenini merak ediyorum?" şeklinde tweet atan Neymar'ın bu sözleri, 'takımda kalacağının bir sinyali' şeklinde yorumlandı.





Öte yandan dünya yıldızı, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile oynadığı 18 maçta 13 gol atarken, 6 da asist kaydetti.