Yusuf Yazıcı'dan kariyer rekoru

2019'daTrabzonspor'dan 20 milyon euro'ya Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, kariyerinin en parlak günlerini geçiriyor. Son olarak Lille'in deplasmanda Dijon'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan Yusuf Yazıcı, bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. 23 yaşındaki yıldız, Fransa Ligue 1'de 5, Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere şu ana kadar 11 kez fileleri sarstı. Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Yusuf, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla 35 maçta 10 gole imza atmıştı. Yusuf bu istatistiği Lille formasıyla henüz 20 maçta geride bıraktı. Milli futbolcu, bu sezon goller dışında 3 de asist yaptı.

Lille'deki diğer yıldızlarımızdan Burak Yılmaz ile Zeki Çelik de başarılı işler yapıyor. Burak, 18 maçta 8 gol, 4 asist; Zeki Çelik ise 13 maçta 2 gol, 2 asist yapmayı başardı.