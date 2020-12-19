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'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, son dönemdeki artan performansına dair açıklamalarda bulundu. Golcü kimliğiyle öne çıkan milli futbolcu, "Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:03
Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcular , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, gösterdikleri performanslarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Son dönemde attığı gollerle öne çıkan Yusuf Yazıcı, Ntvspor'un sorularını yanıtladı. Yusuf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

"Şu an güzel bir süreçteyiz. Şimdiden şampiyonluk konuşmak içine erken ama takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Hafta sonu önemli bir maçımız var. Biz maç maç bakıyoruz, takımdaki uyumumuz iyi. Benim, Burak abinin ve Zeki'nin böyle performans göstermesi mutlu ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

İlk sene bir adaptasyon süreci yaşadım. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve geri döndüm. Hem takımdaki arkadaşlarım hem hocalarım çok motive etti beni. Başkanımız, sportif direktörümüz destek oldu.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Onların bana ilgisi, ben gol attıktan sonra benimle birlikte sevinmeleri beni çok mutlu ediyor.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Yeni bir yere gittiğinizde biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Dili var, kültürü var bunlara alışmak için zaman gerekiyor. Şu an bunları atlattığımı düşünüyorum.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Geçen yıl sağ kanatta, sol kanatta, orta sahadaki ikiliden biri olarak hatta forvet arkasında oynadım. Bu yıl ise kendimi forvette buldum, orada skora katkı yapmaya başladım. Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş.

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama!

Gol vuruşlarındaki başarımda Burak abinin payı büyük, antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

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