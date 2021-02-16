Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı UEFA'ya konuştu! Dikkat çeken sözler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. UEFA'ya röportaj veren ikili, flaş ifadeler kullandı.

İşte Burak ve Yusuf'un sözlerinden satır başları:

BURAK YILMAZ: YUSUF BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI

"Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı. Trabzonspor'da onunla birlikte oynamıştım. Süperstar olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Bu sadece ona bağlı. Lille'de de gerçekten iyi başladı, onun adına çok mutluyum. Yusuf her zaman çok sıkı çalışıyor. Futbol onun hayatı, şu anda her şeyi hak ediyor. Aklında çok özel hedefleri var ve bunlara nasıl ulaşacağını da çok iyi biliyor. Zeki ve Musta Kapı'yı da unutmayalım. Ülkemizi temsil ediyoruz ve mutluyuz."

BURAK YILMAZ: LILLE'E KATILDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM

"Benim için yeni bir meydan okuma oluyor. Kendime meydan okumayı seviyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve bundan gurur duyuyorum. Avrupa'ya gelmeyi ben istedim. Kararlarımı ben kendim veririm. Türkiye'de kalmak istediğim dönemde de Avrupa'dan gelen teklifleri reddetmiştim. Şu anda Lille'e katıldığım için pişman değilim."

YUSUF YAZICI: BURAK YILMAZ'IN GELMESİNE ŞAŞIRDIM

"Burak Yılmaz ile Trabzonspor'da ve milli takımda birlikte oynamıştım. İlk başta buraya geleceğine inanmadım. Türkiye'den ayrılacağını düşünmüyordum. Sanırım farklı bir tecrübe kazanmak istiyordu, belki de beni özlemiş olmalı. Takıma katılması beni gururlandırdı. Trabzonspor'da bana çok yardımcı oldu, onunla sahada oynarken çok şey öğrendim. Bir gün onunla Fransa'da oynayacağımızı hiç düşünmemiştim."

YUSUF YAZICI: BURAK BANA NASIL POZİSYON ALACAĞIMI ÖĞRETTİ

"Avrupa Ligi'nde sergilediğim performans için özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa bu mümkün olmazdı. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalışıyorum. Burak da bana kalenin önünde nasıl pozisyon alacağımı gösterdi. Normalde orta sahada oynuyorum ama 4-4-2 sisteminde genelde ikinci hücum oyuncusu olarak oynuyorum. Hocamın benden istediklerini yapmaya çalışıyorum."