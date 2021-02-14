Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz Brest maçı kadrosunda yer almadı! Galtier'den flaş bir açıklama geldi

maçı kadrosunda yer almadı! Galtier'den flaş bir açıklama geldi

Son dakika haberleri... 'in 'i konuk edeceği maç öncesi müsabaka kadrosu açıklandı. Bir süredir baldırındaki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen , listede yer almadı. Hocası Galtier'den de konuyla ilgili açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 11:47
Burak Yılmaz Brest maçı kadrosunda yer almadı! Galtier'den flaş bir açıklama geldi

ekiplerinden 'in golcüsü , sakatlığını bir türlü atlatamadı. Milli futbolcu, Lille'in 'i ağırlayacağı mücadelede de forma giyemeyecek. Baldırında bir süredir devam eden sakatlığı nedeniyle tedavi gören Burak, Lille'de 6 maçtır oynayamıyordu.

Lille Teknik Direktörü de Burak Yılmaz'la ilgili, "Baldır her zaman biraz daha hassastır. Burak, bu yüzden süresini çok geçirmedi ama sakatlığı öngörülenden biraz daha fazla sürdü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brest maçı kadrosunda diğer milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı yer aldı.


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