Burak Yılmaz Brest maçı kadrosunda yer almadı! Galtier'den flaş bir açıklama geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, sakatlığını bir türlü atlatamadı. Milli futbolcu, Lille'in Brest'i ağırlayacağı mücadelede de forma giyemeyecek. Baldırında bir süredir devam eden sakatlığı nedeniyle tedavi gören Burak, Lille'de 6 maçtır oynayamıyordu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de Burak Yılmaz'la ilgili, "Baldır her zaman biraz daha hassastır. Burak, bu yüzden süresini çok geçirmedi ama sakatlığı öngörülenden biraz daha fazla sürdü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brest maçı kadrosunda diğer milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı yer aldı.



