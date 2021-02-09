Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'ya büyük onur! Ayın golü...

'ya büyük onur! Ayın golü...

Fransa 'deki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan milli futbolcumuz başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun 'in 22. haftasında attığı gol, kulübü tarafından ayın golü seçildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 16:55
Yusuf Yazıcı'ya büyük onur! Ayın golü...

Fransa 'de forma giyen milli futbolcumuz , başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

24 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 26 mücadelede 13 gol ve 4 asistle an itibarıyla lider konumunda bulunan takımının bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri.

Öte yandan attığı şık gollerle de Ligue 1'e damga vuran Yazıcı'ya kulübünden bir onur daha geldi. Yusuf Yazıcı'nın ligin 22.haftasında karşısında Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı gol ayın golü seçildi.

kulübü resmi sosyal medya hesabından golü paylaşarak 'Bir Türk ikramı Yusuf Yazıcı' notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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