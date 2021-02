Yusuf Yazıcı'ya büyük onur! Ayın golü...

Fransa Ligue 1'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

24 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 26 mücadelede 13 gol ve 4 asistle an itibarıyla lider konumunda bulunan takımının bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri.

Öte yandan attığı şık gollerle de Ligue 1'e damga vuran Yazıcı'ya kulübünden bir onur daha geldi. Yusuf Yazıcı'nın ligin 22.haftasında Dijon karşısında Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı gol ayın golü seçildi.

Lille kulübü resmi sosyal medya hesabından golü paylaşarak 'Bir Türk ikramı Yusuf Yazıcı' notunu düştü.

İşte o paylaşım...

🙌 𝐑𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬 🙌



A Turkish treat from @yaziciyusuf97 is #LOSC's Goal of the Month for January ! 𝙔𝙔 ❤️ pic.twitter.com/hWkkBxv3FX