Haberler Fransa Ligue 1 Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına corona virüsü engeli

'de - maçına corona virüsü engeli

Son dakika haberleri | 'de birçok maçın ertelenmesine neden olan corona virüsü, Fransa 'de de kendisini hissettirmeye devam ediyor. 17 Ocak'ta oynanması planlanan - karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 19:04
Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına corona virüsü engeli

'nde () 17 Ocak'ta oynanması planlanan - karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Covid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.

Corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.

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