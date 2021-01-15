Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına corona virüsü engeli

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient - Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Covid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.
Corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.