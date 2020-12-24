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Fransız ekibi Saint-Germain'de sürpriz ayrılık! 'in görevine son verildi

Fransız ekibi Saint-Germain'de, Alman teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi. 47 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:34
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de sürpriz ayrılık! Thomas Tuchel'in görevine son verildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre , Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ve Leipzig önünde lider bitirmesine rağmen 13 Aralık'ta alınan mağlubiyeti Alman hocanın sonunu getirdi.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 'le bu süre beklenmeden ayrılık kararı alındı. Öte yandan Tuchel'in yerine getirilecek isimlerle ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başlandı. 47 yaşındaki antrenörün yerine düşünülen ismin Arjantinli Mauricio Pochettino olduğu ifade ediliyor.


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