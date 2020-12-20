Lille Paris Saint-Germain (PSG): 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lilel ile PSG kozlarını paylaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Haftaya lider giren Lille bu sonuçla puanını 33'e yükseltip, Lyon'un averajla önünde bu haftayı da zirvede tamamladı.

Neymar'dan yoksun mücadele eden PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille'de milli yıldızlarımı Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı zorlu mücadeleye 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf ise 61. dakikada yerini David'e bıraktı.

