Haberler Fransa Ligue 1 Lille Paris Saint-Germain (PSG): 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille Paris Saint-Germain (): (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'de 16. haftanın en önemli maçında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 'lık beraberlikle sonuçlandı. Lille bu sonuçla puanını 33'e yükseltip bu haftayı da averajla lider kapattı. Ev sahibinde ve 90 dakika, ise 61 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:54
Lille Paris Saint-Germain (PSG): 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'in 16. haftasında Lilel ile kozlarını paylaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma 'lık eşitlikle sona erdi.

Haftaya lider giren Lille bu sonuçla puanını 33'e yükseltip, 'un averajla önünde bu haftayı da zirvede tamamladı.

'dan yoksun mücadele eden PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille'de milli yıldızlarımı , ve zorlu mücadeleye 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf ise 61. dakikada yerini David'e bıraktı.

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