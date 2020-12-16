Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Lorient: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 15. haftasında , evinde 'i ağırladı. Maçın golleri 50. dakikada (p) ve 50. dakika Kean'den geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 02:04 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 02:09
Paris Saint Germain - Lorient: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, 'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede Gravillon'un ceza sahası içerisinde PSG'nin yıldız futbolcusu 'ye yaptığı faulle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Gravillon kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Mbappe'nin 50. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

60. dakikada Kean'ın meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 31'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

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