Paris Saint-Germain Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 2016 yılında Real Madrid'den 25 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Jese Rodriguez'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Resmi internet sitesinden konuya ilişkin bir bilgilendirme yapan PSG, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin feshedildiğini paylaştı.
Fransız basını, İspanyol oyuncunun maaş yükünün kulübü zora soktuğunu belirtirken, Jese Rodriguez'in aylık brüt 420 bin euro kazandığı aktarıldı.