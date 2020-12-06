Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Saint-Germain 'in sözleşmesini feshetti

Fransız ekibi Saint-Germain (), 2016 yılında 'den kadrosuna kattığı 'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 13:54
Paris Saint-Germain Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, 2016 yılında 'den 25 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi internet sitesinden konuya ilişkin bir bilgilendirme yapan , sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin feshedildiğini paylaştı.

Fransız basını, İspanyol oyuncunun maaş yükünün kulübü zora soktuğunu belirtirken, Jese Rodriguez'in aylık brüt 420 bin euro kazandığı aktarıldı.


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