Paris Saint-Germain 0-1 Marsilya | MAÇ SONUCU

Olympique Marsilya , deplasmanda PSG 'yi 1-0 mağlup ederek ligde rakibi karşısında 9 yıl sonra kazandı - Maçın uzatma anlarında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den 3, Olympique Marsilya'dan 2 futbolcu kırmızı kart gördü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.







NEYMAR'DAN 'IRKÇILIK' İSYANI



Öte yandan, mücadelede kırmızı kart gören isimlerden biri olan Neymar oyundan çıkarken 4. hakemin yanına gitti. Önce hakeme sonra da saha kenarından kendisini çeken kameraya dert yanan Neymar, Marsilya'lı Alvaro'nun kendisine ırkçı söylemde bulunulduğu için tepki gösterdiğini ve bu nedenle oyundan atıldığını belirtti.







GALATASARAY - FENERBAHÇE BENZETMESİ



Olaylı maçın ardından Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller de ilginç bir benzetmede bulundu. Sosyal medya hesabından PSG - Marsilya maçıyla ilgili yorum yapan Tanguy Le Seviller "Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik" ifadelerini kullandı.



