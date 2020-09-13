 BİZE ULAŞIN
Paris Saint-Germain 0-1 Marsilya | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint-Germain 0-1 Marsilya | MAÇ SONUCU

Saint-Germain 0-1 Marsilya | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Bu haftanın öne çıkan mücadelesinde ligin dişli ekiplerinden Saint-Germain sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona ererken, karşılaşmada tam 5 kırmızı 14 de sarı kart çıktı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:02
Paris Saint-Germain 0-1 Marsilya | MAÇ SONUCU
, deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek ligde rakibi karşısında 9 yıl sonra kazandı - Maçın uzatma anlarında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den 3, Olympique Marsilya'dan 2 futbolcu gördü

'nde (Ligue 1) Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den , Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.



NEYMAR'DAN 'IRKÇILIK' İSYANI

Öte yandan, mücadelede kırmızı kart gören isimlerden biri olan Neymar oyundan çıkarken 4. hakemin yanına gitti. Önce hakeme sonra da saha kenarından kendisini çeken kameraya dert yanan Neymar, Marsilya'lı Alvaro'nun kendisine ırkçı söylemde bulunulduğu için tepki gösterdiğini ve bu nedenle oyundan atıldığını belirtti.



GALATASARAY - FENERBAHÇE BENZETMESİ

Olaylı maçın ardından Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller de ilginç bir benzetmede bulundu. Sosyal medya hesabından PSG - Marsilya maçıyla ilgili yorum yapan Tanguy Le Seviller "Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik" ifadelerini kullandı.