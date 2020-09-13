Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Lig 1'in 3. haftasında Metz'i ağırladı.

Zeki Çelik karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna girerken Yusuf Yazıcı 86'da oyuna girdi.

BURAK 90 DAKİKA

Öte yandan Burak Yılmaz, Jonathan ile beraber Lille'in forvet hattını oluşturdu ve müsabakada 90 dakika oyunda kaldı.

Lille, 88. dakikada Bradaric'in asistinde Aroujo ile golü bulurken maçı 1-0 kazandı ve ligde maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu. Metz ise 17. sırada kaldı.

"BURAK - JONATHAN'DA ISRAR EDİYORUZ"

Lille teknik direktörü Christophe Galtier bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisini geliştireceğinden eminim. Çalışma biçimimize uyum sağlamaya başladı. Burak-Jonathan ikilisinde ısrar ediyoruz" dedi.

Lille, gelecek hafta Marsilya'nın konuğu olacak.