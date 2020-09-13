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Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz Lille'e ısındı! 90 dakika ve galibiyet...

'e ısındı! 90 dakika ve galibiyet...

Fransa Lig 1'e iyi başlarken; , ve 'in performansları damga vurdu. Lille, son olarak oynadığıa maçından 1-0'lık galibiyetle dönerken, Burak Yılmaz 90 dakika forma giydi ve forvet hattının tamamlayıcı etmeni oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:55 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:39
Burak Yılmaz Lille'e ısındı! 90 dakika ve galibiyet...

Milli yıldızlarımız , ve 'in formasını giydiği , Fransa Lig 1'in 3. haftasında 'i ağırladı.

Zeki Çelik karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna girerken Yusuf Yazıcı 86'da oyuna girdi.

BURAK 90 DAKİKA
Öte yandan Burak Yılmaz, Jonathan ile beraber Lille'in forvet hattını oluşturdu ve müsabakada 90 dakika oyunda kaldı.

Lille, 88. dakikada Bradaric'in asistinde Aroujo ile golü bulurken maçı 1-0 kazandı ve ligde maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu. Metz ise 17. sırada kaldı.

"BURAK - JONATHAN'DA ISRAR EDİYORUZ"
Lille teknik direktörü Christophe Galtier bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisini geliştireceğinden eminim. Çalışma biçimimize uyum sağlamaya başladı. Burak-Jonathan ikilisinde ısrar ediyoruz" dedi.

Lille, gelecek hafta Marsilya'nın konuğu olacak.