PSG Icardi transferini resmen açıkladı! 4 yıllık imza

Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı. Sezon başında Inter'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldı. Fransız devi, golcü futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

50 MİLYON EURO + 8 MİLYON EURO

İtalyan basını, PSG'nin Mauro Icardi için Inter'e 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödemesi yapacağını duyurdu.

Öte yandan PSG'nin Icardi'yi bir İtalyan kulübüne satması halinde Inter'e 15 milyon euroluk ek ödeme yapacağı vurgulandı.

Ayrıca PSG'nin 70 milyon euro satın alma opsiyonu olan Icardi için koronavirüs sürecide pazarlık yaptığı ve rakamı düşürdüğü belirtildi.

PSG'de 31 maça çıkan Mauro Icardi, 20 gol atarak Fransız ekibine önemli katkıda bulundu.