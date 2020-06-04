Balde’den anlamlı yardım

Monaco'da forma giyen Keita Balde, örnek bir davranışa imza attı. İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğan 25 yaşındaki oyuncu, bu bölgede mevsimlik olarak çalışan çoğu Senegalli 200 işçiye sahip çıktı. Kendisi de Senegal asıllı olan Balde, "Gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarına yardımcı oldum. Bunu gizlice yapmak isterdim ama onlara kalacak yer bulabilmek için paylaşmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.