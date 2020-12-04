Haberler Fransa Ligue 1 Lille'in yıldız ismi Benjamin Andre'den Burak Yılmaz'a övgü! "Tam bir bitirici"

'in yıldız ismi 'den 'a övgü! "Tam bir bitirici"

'nde 'ı mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantileyen 'in orta saha oyuncusu , takım arkadaşı 'a övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 09:48
Lille'in yıldız ismi Benjamin Andre'den Burak Yılmaz'a övgü! "Tam bir bitirici"

'nde karşısında 1-0 geriye düşen , Türk forveti 'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak son 32 turuna kalmayı garantilemişti.

Milli oyuncuya, takım arkadaşı 'den övgü geldi. Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan orta saha oyuncusu, "İyi bir maç çıkardık. Son vuruşlarda vasat kaldığımız bir gerçek. Karşımızda da iyi bir kaleci vardı. Ancak maçın genelinde galibiyeti biz hak ettik. Burak Yılmaz da diğerlerinin sahip olmadığı bir tecrübe var. Maça ne yapması gerektiğini bilerek girdi ve belirleyici isim oldu. O tam bir bitirici" ifadelerini kullandı.

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