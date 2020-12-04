Lille'in yıldız ismi Benjamin Andre'den Burak Yılmaz'a övgü! "Tam bir bitirici"

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 1-0 geriye düşen Lille, Türk forveti Burak Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak son 32 turuna kalmayı garantilemişti.

Milli oyuncuya, takım arkadaşı Benjamin Andre'den övgü geldi. Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan orta saha oyuncusu, "İyi bir maç çıkardık. Son vuruşlarda vasat kaldığımız bir gerçek. Karşımızda da iyi bir kaleci vardı. Ancak maçın genelinde galibiyeti biz hak ettik. Burak Yılmaz da diğerlerinin sahip olmadığı bir tecrübe var. Maça ne yapması gerektiğini bilerek girdi ve belirleyici isim oldu. O tam bir bitirici" ifadelerini kullandı.