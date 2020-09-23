Dev kapışma

Avrupa transfer piyasası önümüzdeki sezon Kylian Mbappe'nin yeni takımıyla çalkalanacak gibi gözüküyor. Fransız L'Equipe gazetesi, 21 yaşındaki yıldızın Liverpool'la kontak halinde olduğunu iddia etti. İngilizler'in, Fransız yıldızın yakın çevresiyle temas halinde olduğu ifade edilirken; bu transferde en büyük rakibinin ise Real Madrid olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde PSG'den ayrılma kararı alan Mbappe için gelecek yıl teklif yapmayı planlayan iki ekip, kıyasıya bir rekabete girecek gibi gözüküyor. 2022 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan süper yetenek, 3 yıldır formasını giydiği Fransız devinde 125 maça çıktı ve 91 gol, 51 asistle oynadı.