Fransız devi PSG Çağlar Söyüncü'ye talip oldu
Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'ye Barcelona'nın ardından PSG de talip oldu. Fransız devinin Çağlar için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.
Premier Lig'de bu sezon Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
Milli stopere İspanyol devi Barcelona'nın ardından Paris Saint-Germain de (PSG) talip oldu.
Ajansspor'un derlediği habere göre; Çağlar ile ciddi şekilde ilgilenen Fransız devinin, önümüzdeki günlerde Leicester Cirt ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Leicester City, 24 yaşındaki futbolcu için 65-70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlerken, PSG'nin bu rakamlara yakın bir teklifte bulunacağı ifade edildi.
Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 42 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 19.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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