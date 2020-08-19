Fransız devi PSG Çağlar Söyüncü'ye talip oldu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Milli yıldıza dev talip! Barcelona'nın ardından...

Fransız devi 'ye talip oldu

Fransız devi PSG Çağlar Söyüncü'ye talip oldu

ekibi 'de forma giyen milli stoper 'ye 'nın ardından de talip oldu. Fransız devinin Çağlar için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

'de bu sezon formasıyla başarılı bir grafik çizen , Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Milli stopere İspanyol devi 'nın ardından Saint-Germain de () talip oldu.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Çağlar ile ciddi şekilde ilgilenen Fransız devinin, önümüzdeki günlerde Leicester Cirt ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Leicester City, 24 yaşındaki futbolcu için 65-70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlerken, PSG'nin bu rakamlara yakın bir teklifte bulunacağı ifade edildi.

Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 42 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 19.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransız devi PSG Çağlar Söyüncü'ye talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA