Toulouse'da 4 kişide corona virüsü vakası! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse'da corona virüsü şoku!

'da 4 kişide corona virüsü vakası!

Toulouse'da 4 kişide corona virüsü vakası!

'nin eski sportif direktörü 'nin başkan olduğu 'da teknik direktör da dahil 4 kişide corona virüsüne rastlandığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 2 takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 'nin başkanlığını yürüttüğü kulüpte 59 yaşındaki teknik direktör da dahil 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Testi pozitif çıkanların ikisinin de futbolcu olduğu açıklanırken, isim paylaşılmadı. Bu arada Toulouse, bugün Rodez ile oynamayı planladığı hazırlık maçının da iptal edildiğini duyurdu.

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  1. 08.08.2020
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