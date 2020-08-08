Toulouse'da 4 kişide corona virüsü vakası!

Fransa Ligue 2 takımlarından Toulouse'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Damien Comolli'nin başkanlığını yürüttüğü kulüpte 59 yaşındaki teknik direktör Patrice Garande da dahil 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Testi pozitif çıkanların ikisinin de futbolcu olduğu açıklanırken, isim paylaşılmadı. Bu arada Toulouse, bugün Rodez ile oynamayı planladığı hazırlık maçının da iptal edildiğini duyurdu.