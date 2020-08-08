Lille 1-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU
Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, hazırlık maçında AZ Alkmaar'la karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın ilk 45 dakikada, Yusuf Yazıcı'nın ise son 25 dakikada görev yaptığı maçı AZ Alkmaar 2-1 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Lille, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.
58'de Pied'le öne geçen Lille, 73'te Sugawara ve 84'te Ouwejan'ın gollerine engel olamadı.
BURAK'LA 45 DAKİKA!
Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, AZ Alkmaar'a karşı ilk yarıda görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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