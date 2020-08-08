Lille 1-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille hazırlık maçında mağlup! Burak Yılmaz...

Lille 1-2 | MAÇ SONUCU

Lille 1-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

Milli futbolcular Zeki Çelik, ve 'ın formasını giydiği Lille, hazırlık maçında 'la karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın ilk 45 dakikada, Yusuf Yazıcı'nın ise son 25 dakikada görev yaptığı maçı AZ Alkmaar 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Lille, hazırlık maçında karşılaştığı temsilcisi 'a 2-1 mağlup oldu.

58'de Pied'le öne geçen Lille, 73'te Sugawara ve 84'te Ouwejan'ın gollerine engel olamadı.

BURAK'LA 45 DAKİKA!
'tan ayrılıp Lille'e transfer olan milli futbolcu , AZ Alkmaar'a karşı ilk yarıda görev yaptı. ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 08.08.2020
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