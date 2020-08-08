Lille 1-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Lille, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu.

58'de Pied'le öne geçen Lille, 73'te Sugawara ve 84'te Ouwejan'ın gollerine engel olamadı.

BURAK'LA 45 DAKİKA!

Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, AZ Alkmaar'a karşı ilk yarıda görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.