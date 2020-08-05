Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı!
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının formasını ilk kez Belçika temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında giydi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Belçika temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren milli golcü, skora katkı yapamadı.
Öte yandan Lille, hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup olurken bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmaya sonradan dahil oldu ve sergilediği performansla Fransız taraftarlardan takdir aldı. Zeki Çelik ise mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Lille bir sonraki hazırlık maçını cumartesi günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacak.
- 05.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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