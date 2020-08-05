Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı!

Lille formasıyla ilk maçına çıktı!

Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı!

'tan 'nın Lille takımına olan milli futbolcu , takımının formasını ilk kez temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Ligue 1 takımlarından Lille'e olan , yeni takımıyla ilk maçına çıktı. temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren milli golcü, skora katkı yapamadı.

Öte yandan Lille, hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup olurken bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmaya sonradan dahil oldu ve sergilediği performansla Fransız taraftarlardan takdir aldı. Zeki Çelik ise mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Lille bir sonraki hazırlık maçını cumartesi günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacak.

haberin devamı

  1. 05.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA