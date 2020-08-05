Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk maçına çıktı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Belçika temsilcisi Mouscron ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren milli golcü, skora katkı yapamadı.

Öte yandan Lille, hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup olurken bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmaya sonradan dahil oldu ve sergilediği performansla Fransız taraftarlardan takdir aldı. Zeki Çelik ise mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Lille bir sonraki hazırlık maçını cumartesi günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacak.