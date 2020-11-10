Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'ın Twitch kanalı banlandı!

'ın kanalı banlandı!

Fransız devi 'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu 'ın kanalı banlandı. Oyun dünyasında da aktif olan Brezilyalı yıldız bir süre Twitch yayınlarına ara vermek zorunda kalacak. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 18:29
Neymar'ın Twitch kanalı banlandı!

Oyun dünyasının en popüler canlı yayın servisi konumunda bulunan , dünyaca ünlü 'ın kanalını banladı.

Şu an için Brezilyalı yıldızın Twitch'ten neden banlandığı bilinmiyor. Tahminler, Neymar'ın yayınlar sırasında müzik telifine takıldığı ve lisans ihlali gerçekleştirdiği için kanalının kapatıldığı yönünde.

An itibarıyla Neymar'ın Twitch kanalına giriş yaptığınızda "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir." uyarısı yer almakta. Neymar'ın Twitch'e geri dönüp dönemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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