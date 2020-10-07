Hatem Ben Arfa Bordeaux ile anlaştı! Maaşı şaşırttı

Bir süre önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı netleşti.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Ligue 1 takımlarından Bordeaux, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına renklerine bağlıyor. Anlaşmanın sağlandığı ve tecrübeli ismin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

Valladolid'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Ben Arfa'nın, Bordeaux'dan maaş olarak 100 bin Euro'nun altında bir ücret kazanacağı bildirildi.

Bordeaux, Ben Arfa'nın Ligue 1'deki Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes maceralarından sonra 6. kulübü olacak.





