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Ben Arfa Bordeaux ile anlaştı! Maaşı şaşırttı

İspanyol ekibi 'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan futbolcu Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu. Adı transfer döneminde Türk takımlarıyla da anılan tecrübeli futbolcunun Bordeaux ile anlaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
Hatem Ben Arfa Bordeaux ile anlaştı! Maaşı şaşırttı

Bir süre önce adı ve 'la da anılan futbolcu Ben Arfa'nın yeni takımı netleşti.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre 1 takımlarından Bordeaux, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına renklerine bağlıyor. Anlaşmanın sağlandığı ve tecrübeli ismin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Ben Arfa'nın, Bordeaux'dan maaş olarak 100 bin Euro'nun altında bir ücret kazanacağı bildirildi.

Bordeaux, Ben Arfa'nın Ligue 1'deki Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes maceralarından sonra 6. kulübü olacak.


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