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Yusuf Yazıcı İtalya'da böyle yazıldı: O bir sanatçı!
Trabzonspor altyapısının son zamanlarda çıkarttığı en büyük yeteneklerden olan ve şu sıralar Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan övgü dolu sözler... Ultimouomo, Yusuf için özel bir analiz haberi yaparken "Zarif bir oyuncu, bir sanatçı" yorumunda bulundu. işte Yusuf Yazıcı için yapılan analiz haberinin tamamı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Kasım 2020 Çarşamba 11:00, Güncelleme 11.11.2020 11:16
Yusuf Yazıcı İtalya'da böyle yazıldı: O bir sanatçı!