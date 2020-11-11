Galeri Futbol Yusuf Yazıcı İtalya'da böyle yazıldı: O bir sanatçı!

Yusuf Yazıcı İtalya'da böyle yazıldı: O bir sanatçı!

Trabzonspor altyapısının son zamanlarda çıkarttığı en büyük yeteneklerden olan ve şu sıralar Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan övgü dolu sözler... Ultimouomo, Yusuf için özel bir analiz haberi yaparken "Zarif bir oyuncu, bir sanatçı" yorumunda bulundu. işte Yusuf Yazıcı için yapılan analiz haberinin tamamı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yusuf Yazıcı İtalya'da böyle yazıldı: O bir sanatçı!

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