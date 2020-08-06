Formayı Yusuf Yazıcı tanıttı! Yeni sezon... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Formayı o tanıttı! Yeni sezon...

Formayı tanıttı! ...

Formayı Yusuf Yazıcı tanıttı! Yeni sezon...

Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcumuz kulübünün yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı. İşte Lille kulübünün deplasman forması.

Son olarak 'ın olmasıyla birlikte 'da birçok Türk futbolcu top koşturmaya başlamıştı. Bu isimlerden olan 2018/19 sezonunda 'dan 17.50 milyon Euro bonservis bedeli ile 'e transfer olan futboluyla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Öte yandan için de hazırlıklarını sürdüren Lille kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni sezonda giyilecek deplasman formasını milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ile taraftarlarının beğenisine sunan kulübün formaları oldukça beğenildi.

  1. 06.08.2020
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