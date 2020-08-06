Formayı Yusuf Yazıcı tanıttı! Yeni sezon...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı kulübünün yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı. İşte Lille kulübünün yeni sezon deplasman forması.
Son olarak Burak Yılmaz'ın transfer olmasıyla birlikte Fransa'da birçok Türk futbolcu top koşturmaya başlamıştı. Bu isimlerden olan 2018/19 sezonunda Trabzonspor'dan 17.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı futboluyla beğenileri toplamaya devam ediyor.
Öte yandan yeni sezon için de hazırlıklarını sürdüren Lille kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni sezonda giyilecek deplasman formasını milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ile taraftarlarının beğenisine sunan kulübün formaları oldukça beğenildi.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formayı Yusuf Yazıcı tanıttı! Yeni sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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