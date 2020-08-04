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04 Ağustos 2020, Salı
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ile el sıkıştı!

Cenk Özkaçar Lyon ile el sıkıştı!

ekiplerinden Altay'da bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı , 'nın köklü kulüplerinden ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. İşte detaylar...

1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu , 'ya gidiyor. Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Olympique 'la 5 yıllık anlaşma imzaladı. Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya gitmek üzere yola çıktı. ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle 'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor. Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı. Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.

  1. 04.08.2020
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