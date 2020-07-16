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16 Temmuz 2020, Perşembe
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kapışması

Cenk Özkaçar kapışması

ve G.Saray, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için karşı karşıya geldi. Her iki takım da bonservis konusunda ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı ve futbolcunun vereceği kararı beklemeye başladılar.

ve G.Saray, Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için karşı karşıya geldi. Her iki takım da bonservis konusunda ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı ve futbolcunun vereceği kararı beklemeye başladılar. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan genç savunmacının daha fazla süre alabileceği bir takımı tercih etmek istediği ve bu konudaki kararını birkaç gün içerisinde vermeyi planladığı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp 500 bin euro bonservis bedeli ve Özkaçar'a da yıllık 300 bin euro civarında bir ücret vermeyi planlıyor.
  1. 16.7.2020
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